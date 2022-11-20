Эскалатор на станции "Селигерская" закроют с 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эскалатор на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро временно закроют с 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Речь идет об одно из эскалаторов, ведущих к выходам № 3 и 4. До 5 декабря на нем будут вестись ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что до 9 декабря будет закрыт на ремонт эскалатор на станции метро "Академическая" в районе выходов № 1–4. А

Между тем на станции "Лубянка" отремонтированный эскалатор откроется уже 22 ноября.



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