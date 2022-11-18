В московском метро опровергли сообщения о введении запрета на фотосъемку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском метрополитене опровергли информацию о якобы готовящемся запрете фотосъемки в подземке, отметив, что службы будут пресекать лишь целенаправленное фотографирование элементов системы безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.

Ранее телеграм-каналы распространили документ о введении запрета на любую фотосъемку в столичном метро со стороны администрации. Из приказа следует, что все сотрудники метрополитена должны незамедлительно сообщать руководству о каждом факте фото- и видеосъемки объектов транспортной инфраструктуры.

В пресс-службе Московского метрополитена пояснили, что любительская съемка будет по-прежнему разрешена, если она не мешает пассажиропотоку.

"В условиях режима повышенной готовности дополнительное внимание уделяется тем, кто пытается целенаправленно снять технологический сектор метрополитена и средства обеспечения безопасности", – заявили в метро.

Ранее сообщалось, что в тоннелях московского метро средняя скорость мобильного интернета выросла более чем в 1,5 раза, до 50 Мбит/с.

Работы по модернизации оборудования провели на наиболее загруженных линиях метрополитена – Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Замоскворецкой.

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