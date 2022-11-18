В московском метро увеличили скорость мобильного интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В тоннелях Московского метрополитена средняя скорость мобильного интернета выросла более чем в 1,5 раза, до 50 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании МТС.

"Компания устанавливает новое оборудование на всех станциях, переходах и тоннелях метрополитена, проводит перенастройку сети, чтобы полнее использовать потенциал действующего стандарта LTE. Для этого объединяются все пять используемых на сети МТС радиодиапазонов, что увеличивает скорость передачи данных и емкость сети. Эти меры позволяют абонентам стабильно пользоваться интернетом даже при большом скоплении пассажиров", – говорится в сообщении.

Работы по модернизации оборудования и агрегации частотного диапазона провели на наиболее загруженных линиях метрополитена – Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Замоскворецкой линиях, которые ежедневно перевозят более миллиона пассажиров. Отмечается, что до конца года будут завершены работы на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях, на остальных участках – в следующем году.

По словам технического директора Московского региона МТС Владислава Медведева, 96% абонентов МТС в столичном метрополитене активно пользуются интернетом, а с начала года объем переданных данных в метро вырос более чем на 20%.

"Здесь жители мегаполиса читают новости, общаются в соцсетях, смотрят фильмы и видео, работают и учатся. Сейчас скорость от станции к станции может быть разной, но она достаточна для решения большинства задач. Мы продолжим модернизацию сети в метро, чтобы связь оставалась непрерывной и стабильной на всех его участках. Наша задача – сделать так, чтобы качество услуг связи под землей было таким же, как и на поверхности", – заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что в здании Северного речного вокзала повысили скорость мобильного интернета. Благодаря установленному оборудованию средняя скорость интернета в здании вокзала выросла до 60 Мбит/с, максимальная – до 150 Мбит/с. Теперь посетители вокзала могут пользоваться любыми приложениями, соцсетями или смотреть видео, имея доступ к стабильному подключению.

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