Количество умных гаджетов в квартирах москвичей выросло до 10 устройств

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Количество умных гаджетов в квартирах москвичей с домашним интернетом до 1 Гбит/с выросло до 10 устройств, а их интернет-поведение существенно отличается от привычек других пользователей, сообщает компания МТС.

Выяснилось, что "гигабитные" абоненты в столичном регионе в полтора раза больше используют разнообразные и более высокопроизводительные устройства, чаще играют онлайн, при этом меньше смотрят видео и почти не заходят в соцсети.

Такие клиенты чаще других используют технологические новинки, подключаемые к интернету, для управления домашним пространством. В их квартирах работает в среднем в полтора раза больше гаджетов по сравнению с остальными: десять против шести. "Гигабитные" пользователи также чаще выходят в интернет со стационарных устройств, поскольку у них более мощные компьютеры и ноутбуки.

Сегодня каждая вторая семья в Москве использует Smart TV, умные трекеры имеют 60% абонентов, треть абонентов пользуются умными колонками, электронными книгами, видеонянями, камерами видеонаблюдения, бытовыми приборами с встроенными Wi-Fi-модулями и датчиками системы управления умным домом.

Благодаря разнообразию и бюджетности умных домашних устройств, росту популярности видео и ценовой доступности высокоскоростного интернета, за год количество абонентов с домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с в столичной агломерации выросло в два раза.

Согласно исследованию, больше всего "гигабитных" абонентов живет в районах Раменки и Южное Бутово, а также Пресненском районе Москвы рядом с "Москва-Сити".

Директор по конвергентным продуктам и маркетингу Московского региона МТС Павел Плясенко прогнозирует, что в ближайшие годы гигабитная скорость станет привычной в Московском регионе.

Анализ проводился на основе обезличенных данных трафика.

Ранее сообщалось, в первом полугодии 2022 года средняя скорость фиксированного интернета среди крупнейших московских интернет-провайдеров достигла 114 Мбит/c. По его данным, в марте 2021 года этот показатель был гораздо ниже – 89,6 Мбит/с. По сравнению с предыдущим исследованием средняя скорость в Москве выросла на 27%.

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