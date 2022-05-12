МТС увеличила число базовых станций в Подмосковье

17:13
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Более 4 тысяч новых базовых станций установил оператор МТС в Подмосковье, увеличив их количество на 26% по сравнению с прошлым годом, во всем Московском регионе их число выросло больше чем на 7 тысяч, сообщили в пресс-службе компании.
"Покрытие улучшено по всему Подмосковью, в том числе в коттеджных поселках и небольших населенных пунктах. В результате скорость мобильного интернета в области выросла на 35%, жители могут смотреть фильмы в высоком качестве и решать любые задачи по работе и обучению без ограничений", – говорится в сообщении.
По данным МТС, самое масштабное строительство было в Истринском, Одинцовском, Раменском, Солнечногорском и Наро-Фоминском районах. Больше всего новых станций установили в Химках, Красногорске, Балашихе, Долгопрудном и Королеве.
Свыше 2 000 базовых станций построили в небольших населенных пунктах, в 228 коттеджных поселках. Их устанавливали как в населенных пунктах с небольшим количеством населения, например в деревне Васильевское Рузского района со 150 домохозяйствами, так и в крупных поселениях с 700–1 100 домохозяйствами.
Директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков рассказал, что за последние два года компания удвоила темпы строительства новых базовых станций.
"Наша цель – поддерживать высокое качество связи на территории всей Московской агломерации, чтобы жители и гости как крупных городов, так и самых небольших населенных пунктов области могли свободно пользоваться мобильным интернетом для решения своих задач из любой точки региона", – отметил Поляков.
Согласно отчету информационно-аналитического агентства TelecomDaily, компания МТС признана самым высокоскоростным провайдером мобильного интернета в Московской области со средней скоростью 41,3 мегабита в секунду.
Ранее руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин рассказал, что скорость интернета на смартфонах может пострадать из-за использования VPN. По его словам, это может произойти из-за того, что VPN создает дополнительную прослойку в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет.
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