Российские ученые нашли решение проблемы с перегревом техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые методы расчета теплопроводности материалов, газов и биологических тканей начали разрабатывать в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ), сообщает "Газета.ру".

Данная разработка, как сообщили в Минобрнауки (исследование проводится при поддержке ведомства), позволит повысить качество работы смартфонов и ноутбуков.

"Серьезной проблемой, накладывающей ограничения на развитие современных технологий микроэлектроники, стала необходимость охлаждения элементов, выделяющих в процессе работы большое количество теплоты, – это процессоры, аккумуляторные батареи, дисплеи смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Разработка новых систем охлаждения невозможна без точного моделирования процессов теплообмена", – указали в Минобрнауки.

Сообщается, что специалисты СамГТУ предлагают учитывать расстояние между молекулами (или более мелкими частицами) и время между их столкновением. Благодаря этому при расчете теплопроводности нивелируется элемент "хаотичности".

Замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова ранее назвала опасность смартфона для спины. Постоянное использование гаджета может привести к искривлению позвоночника.