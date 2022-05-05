Врач рассказала о неожиданной опасности смартфонов

16:32
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Постоянное использование гаджета может привести к искривлению позвоночника и дискомфорту в спине. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова.
"Казалось бы, где взаимосвязь, но на самом деле смартфон влияет на осанку, особенно у детей. Из-за него может развиться искривление позвоночника. Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также от того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе головными болями", – пояснила эксперт.
По словам специалиста, использовать телефон непрерывно можно не более 15 минут. Также большинство родителей находят связь между искривлением позвоночника и уроками в школе. Однако проблемы со спиной чаще всего возникают из-за гаджетов, уточнила Половодова.
Ранее невролог рассказала о причинах возникновения болей в шее. Эксперт уточнила, что такие недомогания не всегда связаны с патологиями позвоночника, они также зависят от уменьшения или увеличения межпозвонковых дисков. При этом частыми причинами дискомфорта являются сидячий образ жизни, работа за компьютером и различные вегетативно-соматические проблемы, связанные с узлами шеи.
"Доктор 24": мифы о здоровье позвоночника
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