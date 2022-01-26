Невролог рассказала о причинах возникновения болей в шее

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Боли в шее не всегда связаны с патологиями позвоночника, они также зависят от уменьшения или увеличения межпозвонковых дисков, рассказала невролог Елена Беленко. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

При этом она отметила, что при остеохондрозе, когда происходит изменение высоты позвонков, боли не проявляются. Частыми причинами дискомфорта являются сидячий образ жизни, работа за компьютером и различные вегетативно-соматические проблемы, связанные с узлами шеи.

"При возникновении дисфункции, нарушении работы нервного узла происходит рефлекторное увеличение мышечного тонуса, что будет сопровождаться дискомфортом, тяжестью в этой области. Со временем повышенный мышечный тонус переходит в стойкий спазм, появляется ощущение боли", – объяснила Беленко.

Специалист также добавила, что вегетативные узлы контролируют уровень притока крови к мозгу, поэтому стресс может стать причиной дальнейшего спазма в шее. Для избавления напряжения она посоветовала изменить образ жизни, избегать стрессовых ситуаций и посетить врача.

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