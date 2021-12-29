Врач рассказал об опасности обструктивного апноэ сна

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Синдром обструктивного апноэ сна является опасной патологией, которая может быть незаметна для человека, однако при этом несет риски развития других проблем со здоровьем. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Синдром хронического апноэ во сне – это заболевание дыхательной системы, характеризующееся храпом, эпизодами остановки дыхания во сне и риском развития серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем", – объяснил он.
В группе риска оказываются люди, страдающие ожирением и гипертрофией миндалин, старики, а также люди с короткой шеей или длинным мягким небом. Распознать недуг можно по утренней головной боли, ухудшению памяти, рассеянности, высокому артериальному давлению и некачественному сну.
Существуют разные формы развития данной патологии. При легкой форме дыхание во сне останавливается не более 15 раз в час. В таком случае на качество жизни недуг почти не влияет. Среднетяжелая форма с 15–30 эпизодами остановки дыхания в час может сопровождаться головными болями по утрам, повышенным артериальным давлением и нарушением внимания. При тяжелой форме наблюдаются снижение работоспособности, сонливость и приступы удушья по ночам.
Консультация врача необходима во всех трех случаях. По словам Аскарова, игнорирование апноэ может привести к тому, что у человека разовьется гипертония, нарушится ритм сердца, не исключен и летальный исход. Причем риски всего вышеперечисленного даже в первые пять лет заболевания достигают 40%.
Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что люди, страдающие храпом и апноэ, чаще других переносят COVID-19 в тяжелой форме. Она объяснила, что при обоих недугах падает содержание кислорода в крови, что и приводит к повышению рисков.
"Доктор 24": апноэ
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