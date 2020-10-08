Врач раскрыл причины дневной сонливости

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Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов в эфире Пятого канала перечислил причины дневной сонливости.

Состояние, когда хочется спать даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха, специалисты называют гиперсомнией.

По словам Бузунова, дневная сонливость может возникать из-за храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В таком состоянии дыхание человека останавливается на десять секунд и приводит к пробуждению мозга из-за нехватки кислорода.

Причиной гиперсомнии и плохого самочувствия днем может быть недостаток железа и витаминов D и B. Кроме того, синдром беспокойных ног, когда человек постоянно шевелит конечностями во время сна, ухудшает качество отдыха и становится причиной сонливости, отметил медик.

Врач рекомендовал обратиться к специалисту, если один из этих симптомов не проходит в течение трех месяцев.

Ранее терапевт Ирина Ярцева отметила, что осенью дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше. Она напомнила, что человеку необходимо ежедневно спать около восьми часов, чтобы оставаться бодрым и здоровым.