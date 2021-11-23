Сомнолог рассказала о влиянии храпа на тяжесть течения COVID-19

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Люди, страдающие храпом и апноэ, чаще других переносят COVID-19 в тяжелой форме. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач – невролог-сомнолог Елена Царева.
"Дело в том, что коронавирус, непосредственно поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород", – объяснила она.
С Царевой согласен и заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. По его словам, есть доказательства того, что люди, страдающие от остановок дыхания во сне, тяжелее переносят коронавирус. При этом он отметил, что обратного эффекта – ухудшения апноэ из-за COVID-19 – не наблюдается.
Ранее специалисты Роспотребнадзора пришли к подобному выводу и относительно курильщиков. Так, курение приводит к тому, что организму человека сложнее бороться с респираторными заболеваниями, из-за чего он тяжелее переносит коронавирусную инфекцию.
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
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