В Роспотребнадзоре оценили влияние курения на течение COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как курение влияет на течение коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам экспертов, организму курящего человека сложнее бороться с респираторными заболеваниями. Это обусловлено тем, что курение ухудшает работу легких.

"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме", – подчеркивается в материале.

Специалисты также обращают внимание, что курящие люди имеют повышенный риск заражения коронавирусом.

Ранее европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними привел Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Его руководитель выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.