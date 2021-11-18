В Роспотребнадзоре оценили влияние курения на течение COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как курение влияет на течение коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По словам экспертов, организму курящего человека сложнее бороться с респираторными заболеваниями. Это обусловлено тем, что курение ухудшает работу легких.
"Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме", – подчеркивается в материале.
Специалисты также обращают внимание, что курящие люди имеют повышенный риск заражения коронавирусом.
Ранее европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними привел Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Его руководитель выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.
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