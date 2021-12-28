Врач рассказал о синдроме "компьютерной шеи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синдром "компьютерной шеи" связывают с активным использование гаджетов. При этом специалисты отмечают, что заболевание может возникнуть и у тех, кто читает бумажные книги, рисует или вышивает крестиком, не следя за осанкой, рассказал врач-травматолог Химкинской областной больницы Марк Иванов в беседе с сайтом "Аргументы и факты".

"Вытянутая вперед шея и сопутствующий дискомфорт в верхней части спины из-за привычки неправильно сидеть сильно портят осанку", – отметил Иванов.

Из-за слабых мышц верхней части спины человеку не удается долгое время удерживать спину прямо во время работы за компьютером или другим гаджетом. В результате шея начинает неестественно тянуться вперед, голова тяжелеет и развивается сутулость.

"При смещении вперед на 60 градусов нагрузка увеличивается в 5–6 раз. За счет постоянной статической перегрузки возникают дегенеративные изменения в позвоночном столбе, межпозвоночных дисках, появляются грыжи, протрузии, компрессии нервных корешков, сосудов, развиваются артрозные изменения", – подчеркнул врач.

"Компьютерная шея" характеризуется болью в затылочной части головы и шеи, головокружением, а также спазмам в мышцах. Травматолог советует при первых же симптомах обращаться к специалисту, чтобы как можно раньше начать лечение.

"Лучший вариант – мануальная терапия, физиотерапия, ЛФК для укрепления мышечного корсета позвоночника, расслабления напряженных мышц, восстановления мышечного баланса и сохранения осанки", – пояснил Иванов.

Он отметил, что "компьютерная шея" – не болезнь, а плохая привычка, победить которую можно изменениями в повседневной жизни. Врач напомнил, что монитор компьютера должен находиться прямо перед пользователем. Текст и картинка на экране должны быть такого размера, чтобы не наклоняться вперед, чтобы рассмотреть. Колени должны быть на одной прямой с бедрами, а ступни ног необходимо ставить рядом, не закидывая ногу на ногу.

"Для профилактики синдрома "компьютерной шеи" обязательно каждый день делать зарядку, а также по возможности избегать непрерывного длительного нахождения перед мониторами компьютеров, планшетов и телефонов", – рассказал Иванов.

Травматолог советует регулярно отвлекаться на короткую разминку или небольшую прогулку. По его словам, разминка и расслабление мышц приведут к продуктивному рабочему процессу, улучшению осанки и исчезновению болей в спине и шее.

При работе со смартфоном лучше держать голову ровно. Для этого нужно поднять телефон или планшет на уровень глаз.

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