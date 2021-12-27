Врач перечислила внешние признаки высокого холестерина

Фото: depositphotos/YuliiaHurzhos
Определить высокий уровень холестерина в организме можно не только с помощью анализов, но и по четырем внешним признакам. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Первый признак высокого холестерина – так называемая синильная дуга в глазу в возрасте до 40 лет, которая представляет собой почти белое помутнение на краю роговицы. Еще один симптом – ксантелазма. Это желтовато-белые жировые комочки, возникающие под кожей на веках, у носа, на коленях или локтях.
Контрактура Дюпюитрена также может говорить о высоком уровне холестерина. При этом недуге человек не может полностью выпрямить мизинец и безымянный палец ладони.
Последний признак, на который обратила внимание Ли, – трудности с прощупыванием пульса.
Ранее диетолог Татьяна Иванникова назвала способы снизить уровень холестерина в организме. Она посоветовала людям регулярно заниматься физической активностью, а также сократить потребление сливочного масла, жирного мяса, яиц, сыра, жареных продуктов и фастфуда.
"Доктор 24": мифы о холестерине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: