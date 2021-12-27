Врач перечислила внешние признаки высокого холестерина

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Определить высокий уровень холестерина в организме можно не только с помощью анализов, но и по четырем внешним признакам. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Первый признак высокого холестерина – так называемая синильная дуга в глазу в возрасте до 40 лет, которая представляет собой почти белое помутнение на краю роговицы. Еще один симптом – ксантелазма. Это желтовато-белые жировые комочки, возникающие под кожей на веках, у носа, на коленях или локтях.

Контрактура Дюпюитрена также может говорить о высоком уровне холестерина. При этом недуге человек не может полностью выпрямить мизинец и безымянный палец ладони.

Последний признак, на который обратила внимание Ли, – трудности с прощупыванием пульса.

Ранее диетолог Татьяна Иванникова назвала способы снизить уровень холестерина в организме. Она посоветовала людям регулярно заниматься физической активностью, а также сократить потребление сливочного масла, жирного мяса, яиц, сыра, жареных продуктов и фастфуда.

