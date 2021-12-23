Диетолог назвала причины повышения холестерина у пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что холестерин может повышаться из-за стресса, возраста, недосыпа и неправильного питания.
"Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается", – говорит эксперт.
У пожилых людей уровень холестерина может повышаться из-за "затухания" репродуктивной функции, говорит эксперт.
Недостаток сна тоже может повышать уровень холестерина в крови, говорит диетолог. "Если человек спит достаточное количество часов, вовремя ложится спать, то вырабатывается соматотропный гормон, который тоже нужен для поддержания холестерина в норме", – утверждает врач.
Еще одна из причин – лишний вес, говорит диетолог. "Он провоцирует метаболический синдром, проблемы с печенью. Она начинает покрываться жиром, не может выполнить свою функцию, пытается с этим жиром справиться. Печень не может нормально вырабатывать холестерин", – объясняет эксперт.
К провоцирующим факторам специалист также относит курение, прием некоторых лекарственных препаратов и неправильное питание. "Прежде всего это трансжиры, которые находятся во всех жаренных на масле продуктах и в дешевой выпечке", – поясняет Соломатина.
Кроме того, эксперт советует ограничить употребление жирной говядины и свинины. Отказаться следует от сладкого и газированных напитков, говорит диетолог. "Сладкая газировка провоцирует очень быстрое всасывание сахара в кровь, быстрое повышение уровня глюкозы, сосуды начинают разрушаться, туда устремляется холестерин, и печень начинает его продуцировать как можно больше", – добавляет специалист.
Вместо этого Соломатина советует отдать предпочтение овощам и фруктам, богатым клетчаткой.
Большое количество полезных для борьбы с холестерином антиоксидантов содержится и в ягодах, говорит специалист. "Смородина, клюква, черника, ежевика – это те ягоды, которые стоят на верхней ступени по антиоксидантной активности. Чем насыщеннее плод, чем ярче он окрашен, тем больше там антиоксидантов. Они очень хорошо противостоят повышению уровня холестерина в крови", – объясняет эксперт.
Жирная рыба северных морей содержит много Омега-3 жирных кислот, которые препятствуют повышению уровня холестерина, говорит Соломатина. "Льняное масло, рыжиковое масло, горчичное. Грецкий орех тоже содержит Омегу-3, но там меньше, конечно, чем в жирной рыбе, но тем не менее. Эти кислоты являются антагонистами. Они тащат холестерин, выводят его из организма", – добавляет диетолог.
Ранее американские диетологи заявили, что овсяная каша на завтрак поможет справиться с излишней тягой к сладкому. Специалисты отметили, что хлопья с молоком и выпечка быстро утоляют голод, но провоцируют желание съесть большое количество углеводов и сахара. В овсянке же содержится клетчатка, которая поддержит необходимый уровень глюкозы в крови.
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