Диетолог назвала причины повышения холестерина у пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что холестерин может повышаться из-за стресса, возраста, недосыпа и неправильного питания.

"Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается", – говорит эксперт.

У пожилых людей уровень холестерина может повышаться из-за "затухания" репродуктивной функции, говорит эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог У мужчин с возрастом снижается тестостерон, а организм думает, что просто не хватает холестерина, и производит его больше, чем нужно, в надежде, что наконец эти половые гормоны начнут вырабатываться, но этого уже не происходит. То же самое наблюдается и у женщин после менопаузы.

Недостаток сна тоже может повышать уровень холестерина в крови, говорит диетолог. "Если человек спит достаточное количество часов, вовремя ложится спать, то вырабатывается соматотропный гормон, который тоже нужен для поддержания холестерина в норме", – утверждает врач.

Еще одна из причин – лишний вес, говорит диетолог. "Он провоцирует метаболический синдром, проблемы с печенью. Она начинает покрываться жиром, не может выполнить свою функцию, пытается с этим жиром справиться. Печень не может нормально вырабатывать холестерин", – объясняет эксперт.

К провоцирующим факторам специалист также относит курение, прием некоторых лекарственных препаратов и неправильное питание. "Прежде всего это трансжиры, которые находятся во всех жаренных на масле продуктах и в дешевой выпечке", – поясняет Соломатина.

Кроме того, эксперт советует ограничить употребление жирной говядины и свинины. Отказаться следует от сладкого и газированных напитков, говорит диетолог. "Сладкая газировка провоцирует очень быстрое всасывание сахара в кровь, быстрое повышение уровня глюкозы, сосуды начинают разрушаться, туда устремляется холестерин, и печень начинает его продуцировать как можно больше", – добавляет специалист.

Вместо этого Соломатина советует отдать предпочтение овощам и фруктам, богатым клетчаткой.





Елена Соломатина врач-диетолог Клетчатка забирает на себя излишек желчных кислот и жиров, выводя их из организма. Кроме того, овощи и фрукты содержат антиоксиданты, которые не дают холестерину окисляться. Тем самым они не дают переходить ему во вредную форму.

Большое количество полезных для борьбы с холестерином антиоксидантов содержится и в ягодах, говорит специалист. "Смородина, клюква, черника, ежевика – это те ягоды, которые стоят на верхней ступени по антиоксидантной активности. Чем насыщеннее плод, чем ярче он окрашен, тем больше там антиоксидантов. Они очень хорошо противостоят повышению уровня холестерина в крови", – объясняет эксперт.

Жирная рыба северных морей содержит много Омега-3 жирных кислот, которые препятствуют повышению уровня холестерина, говорит Соломатина. "Льняное масло, рыжиковое масло, горчичное. Грецкий орех тоже содержит Омегу-3, но там меньше, конечно, чем в жирной рыбе, но тем не менее. Эти кислоты являются антагонистами. Они тащат холестерин, выводят его из организма", – добавляет диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Здоровый образ жизни, здоровое питание поможет поддерживать нормальный уровень холестерина. Если бляшка уже образовалась, мы, к сожалению, не можем ее растворить, но, соблюдая рекомендации, можем ее стабилизировать и попрепятствовать ее дальнейшему развитию.

Ранее американские диетологи заявили, что овсяная каша на завтрак поможет справиться с излишней тягой к сладкому. Специалисты отметили, что хлопья с молоком и выпечка быстро утоляют голод, но провоцируют желание съесть большое количество углеводов и сахара. В овсянке же содержится клетчатка, которая поддержит необходимый уровень глюкозы в крови.

