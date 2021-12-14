Нутрициолог перечислила самые вредные продукты для печени

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Названы продукты, оказывающие наиболее опасное и токсичное воздействие на печень. Их перечислила нутрициолог Елена Михайленко в беседе с РИА Новости.

В частности, вредными для здоровья печени считаются продукты с высоким содержанием животного жира. Речь идет о сале, сливочном масле, колбасных изделиях, а также жирных сортах мяса (утка, свинина).

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"Необязательно полностью отказываться от этих продуктов, следует употреблять их в своем рационе умеренно", – подчеркнула Михайленко.

Еще одним вредным для печени продуктом считается соль. Нутрициолог напомнила, что суточная доза данного продукта не должна превышать 5 граммов.

"Не стоит также забывать, что соль часто скрыта в мясопродуктах, таких как колбасы, мясные копчености, сосиски. Большое количество соли также содержится в соленых сырах, чипсах, консервированных продуктах", – отметила эксперт.

В качестве альтернативы специалист порекомендовала есть бутерброды с запеченной индейкой и овощами, творожным сыром или малосольной рыбой

Михайленко продолжила, что негативное влияние на печень оказывает алкоголь.

"Это заставляет орган работать с усиленной нагрузкой, что не лучшим образом сказывается на его функциях. Поэтому не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, а лучше и вовсе отказаться от них", – сказала эксперт.

Нутрициолог порекомендовала ограничить потребление острого и жареного. Кроме того, она посоветовала сократить количество блюд с повышенным содержанием масла.

"Так вы сохраните не только печень, но и здоровье в целом", – подытожила Михайленко.

Ранее нутрициолог Анна Четверикова сообщила об опасности шпротов. По словам специалиста, сейчас продукт делается из обычной каспийской тюльки, салаки, молоди сельдей и другой мелкой рыбы.

Кроме того, шпроты могут содержать в себе опасный канцероген – бензапирен.