Средняя скорость интернета в Москве выросла почти на 30%

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В первом полугодии 2022 года средняя скорость фиксированного интернета среди крупнейших московских интернет-провайдеров достигла 114 Мбит/c. Об этом говорят результаты исследования агентства TelecomDaily.

По его данным, в марте 2021 года этот показатель был гораздо ниже – 89,6 Мбит/с. По сравнению с предыдущим исследованием средняя скорость в Москве выросла на 27%.

Самая высокая средняя скорость третий год подряд зафиксирована в сети МТС, включая МГТС, – 224,4 Мбит/с. В прошлом году она составляла 117 Мбит/с и выросла почти вдвое. Кроме того, МТС показала самую высокую максимальную скорость, которая замерялась агентством впервые, – 562,7 Мбит/с.

В свою очередь, в МТС отметили, что за первое полугодие число пользователей интернетом от 500 Мбит/с выросло на 92%. Объем трафика со стационарных устройств, число которых на семью выросло с четырех до шести, также растет в том числе за счет подключения мобильных устройств к Wi-Fi-роутерам.

Чтобы обеспечить запрос на растущие объемы трафика, МТС постоянно инвестирует в модернизацию своей сети, заявили в пресс-службе оператора. Сейчас завершается трехлетняя программа модернизации в столичном регионе, которая включает в себя не только обновление оборудования на мобильной сети, но и расширение пропускной способности и дальнейшее строительство волоконно-оптической сети. Совокупные инвестиции по трехлетней программе составляют около 40 миллиардов рублей, заключили в МТС.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч новых базовых станций установил оператор МТС в Подмосковье, увеличив их количество на 26% по сравнению с прошлым годом, во всем Московском регионе их число выросло больше чем на 7 тысяч.