В здании Северного речного вокзала повысили скорость мобильного интернета

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Компания МТС установила в здании Северного речного вокзала indoor-базовую станцию и распределительную антенную сеть для обеспечения стабильной мобильной связи и интернета, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

"Работы проводились с учетом необходимости сохранить исторический облик здания, поэтому необходимое телеком-оборудование полностью скрыто и не нарушает внешний вид памятника архитектуры", – говорится в сообщении.

Теперь пассажиры будут на связи в любом помещении вокзала. Отмечается, что распределительная антенная сеть охватывает и открытые зоны:

исторический ресторан "Волга-Волга" с аутентичной кухней советского периода;

творческую зону Музея транспорта Москвы;

зал ожидания;

кассовую зону.

Благодаря установленному оборудованию средняя скорость интернета в здании вокзала выросла до 60 Мбит/с, максимальная – до 150 Мбит/с. Теперь посетители вокзала смогут пользоваться любыми приложениями, соцсетями или смотреть видео, имея доступ к стабильному подключению.

Ранее сообщалось, что оператор МТС стал лидером по общему числу станций в России по итогам 2021 года, их насчитывается более 223 тысяч. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства TelecomDaily.

Аналитики посчитали общее количество базовых станций во всех стандартах сотовой связи у "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2) за последние несколько лет. Всего количество базовых станций в 2020 году выросло на 14% – до 728 тысяч и на 11% в 2021 году – до 810 тысяч.