"МТС Music" и BelkaCar запустили аудиогиды для автопутешественников

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Фото: depositphotos/alebloshka
Музыкальный сервис "МТС Music" и каршеринг BelkaCar запустили серию аудиогидов для путешествующих на машине. Сейчас для прослушивания доступен гид по маршруту от Москвы до музея-усадьбы "Ясная Поляна" в Тульской области, а ближе к осени на платформе появится несколько маршрутов по Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
"Вместе с партнерами из BelkaCar мы выбрали самые популярные направления у пользователей каршеринга: из Москвы и Сочи. Сектор автотуризма в нашей стране динамично растет, и мы уверены, что наши туристические продукты будут востребованы в том числе и семьями с детьми", – рассказала глава "МТС Music" Ирина Муромская.
Отмечается, что протяженность маршрута от Москвы до "Ясной Поляны" составляет 200 километров, он проходит мимо таких городов, как Серпухов, Алексин, Подольск, Чехов и Тула. В рамках аудиогида пользователям доступно около 40 историй о расположенных на маршруте местах. В частности, путешественники узнают о том, как Чехов помогал местным жителям в поместье Мелихово, кто вдохновил Толстого на "Анну Каренину" и как появилась форма самоваров.
Позже слушателям станут доступны аудиогиды по маршрутам из Сочи до Туапсе и Красной Поляны. В записи аудиогидов принимали участие автор проекта "Заброшенная Россия" Анна Короб, а также журналист и автопутешественник Георгий Хачатуров. Аудиоэкскурсии можно прослушать бесплатно в приложении "МТС Music".
"В последнее время мы видим растущий интерес к аудиоконтенту, который можно слушать в дороге как "путевую информацию". Мы объединили усилия с МТС в рамках проекта по созданию "народных" аудиогидов и популяризации достопримечательностей, ценимых локальными сообществами", – подытожили в BelkaCar.
Ранее в приложении и на портале "Узнай Москву" появился новый аудиогид по Кузнецкому мосту. Маршрут состоит из 13 пунктов, в том числе старинных особняков, домов знати и зданий банков.
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