Назван оператор с самым большим в России числом базовых станций

16:35
Фото: depositphotos/beinluck
Оператор МТС стал лидером по общему числу станций в России по итогам 2021 года, их насчитывается более 223 тысяч. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства TelecomDail.
Аналитики посчитали общее количество базовых станций во всех стандартах сотовой связи у "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2) за последние несколько лет. Всего количество базовых станций в 2020 году выросло на 14% – до 728 тысяч и на 11% в 2021 году – до 810 тысяч.
Согласно исследованию, сеть МТС в России за два года выросла на 40% – до 223 тысяч станций. В свою очередь, аналитики прогнозируют замедление темпа запуска базовых станций в этом году – новые мачты будут ставить как замену устаревшим или в процессе оптимизации сети.
Ранее сообщалось, что МТС в рамках масштабной модернизации сети с 2020 года также активно вводил новое оборудование в Московском регионе. Число базовых станций там выросло более чем на 35%. Средняя скорость в сети МТС в Московском регионе в мае 2021 года достигла 69 Мбит/с. Согласно исследованию, это лучший показатель в регионе.
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