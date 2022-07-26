Российские операторы сотовой связи сократили раздачу бесплатных сим-карт – СМИ

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Российские операторы сотовой связи сократили раздачу бесплатных сим-карт из-за дефицита чипов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В "Вымпелкоме" ("Билайн") рассказали, что вовсе отказались от раздачи сим-карт в подарок при заключении контракта на оказание услуг связи или при приобретении устройств в рознице оператора. В свою очередь, "МегаФон" уменьшил количество таких сим-карт.

Операторы пояснили, что за последние полгода себестоимость сим-карт для них выросла в 2,5 раза. Рост цен связан с глобальным дефицитом чипов. Операторы покупали сим-карты у зарубежных поставщиков, теперь логистика закупок усложнилась.

Эксперты считают, что сворачивание давно привычной практики может негативно отразиться на статистике прироста абонентских баз. Участники рынка не исключили, что мера будет временной и компании вернутся к практике раздачи сим-карт, когда они станут более доступны.

Ранее "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 направили председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову обращение с просьбой пересмотреть поправки к КоАП о штрафах за нарушение закона о серых сим-картах.

Уточнялось, что документом предусмотрены штрафы в размере 200–300 тысяч рублей для операторов, нарушающих правила продажи сим-карт через интернет. А за неотключение от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА, штраф составит 300–500 тысяч рублей. Операторы призвали снизить данные штрафы, так как их размер в 10 раз больше ответственности за похожие административные нарушения.