Россияне смогут оформлять виртуальные сим-карты по биометрии

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Граждане России смогут оформить электронные сим-карты, не выходя из дома, с помощью слепков лица и голоса, сообщает газета "Известия".
Как рассказали изданию в "Ростелекоме", который является оператором единой биометрической системы (ЕБС), эта возможность появилась 1 июня после вступления в силу закона, позволяющего заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью ЕБС.
В материале говорится, что электронную сим-карту смогут оформить абоненты Tele2. Для этого им не понадобиться выходить из дома, так как чип для eSIM уже есть в смартфоне.
Использование образцов из ЕБС позволяет дистанционно получить ряд услуг, для которых обычно необходимо личное присутствие. Так, пользователь может дистанционно открыть счет в банке, в котором ранее не обслуживался.
По данным экспертов, механизм позволит бороться с серыми сим-картами, которыми пользуются телефонные мошенники.
Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что есть шансы победить телефонное мошенничество в этом году, если будут приниматься правильные решения. Он привел в пример скимминг, кражу данных банковской карты при помощи считывающего устройства, с которым уже удалось справиться.
По его словам, если необходимые меры будут приняты на уровне операторов связи, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70–80%.
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