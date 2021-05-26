Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

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В последнее время мошенники стали звонить россиянам от лица следователей, предлагая поучаствовать в специальной операции, которая предполагает снятие денег со счета в одном банке с последующим их внесением на счет в другом. Об этом в интервью ТАСС рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Вам предлагают принять участие в специальной операции и даже обещают потом наградить орденом. Жертву убеждают точно в указанное время подойти по определенному адресу, снять деньги и отнести их в другой банк. К сожалению, люди иногда этому верят", – пояснил он.
Несмотря на то что граждане знают о телефонном мошенничестве, злоумышленники продолжают придумывать новые схемы обмана, добавил Кузнецов. Он также сказал, что почти каждый десятый звонок на телефоны россиян является мошенническим, большинство из них идут из-за границы.
Ранее Кузнецов заявил, что есть шансы победить телефонное мошенничество в этом году, если будут приниматься правильные решения. Он привел в пример скимминг, кражу данных банковской карты при помощи считывающего устройства, с которым уже удалось справиться. По его словам, если необходимые меры будут приняты на уровне операторов связи, то количество мошеннических телефонных звонков сразу сократится примерно на 70–80%.
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