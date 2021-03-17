В Минцифры заявили, что новые меры борьбы с "серыми" сим-картами не нарушат тайну связи

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Новый механизм борьбы с "серыми" сим-картами, который предусматривает передачу детальных данных об абонентах в Роскомнадзор, не нарушит тайну связи и не затронет содержимое разговоров и переписок, заявили в Минцифры. Об этом сообщает ТАСС.

"Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", – сказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что новые меры прежде всего направлены на борьбу с распространением сим-карт, распространяемых у станций метро и других местах массового пребывания людей.

"В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные", – заявили в Минцифры.

Осуществлением контроля соблюдения операторами связи проверки достоверности сведений об абоненте займется Роскомнадзор.

"В соответствии с принятым 533-ФЗ ("О внесении изменений в федеральный закон "О связи" – прим.), ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена", – уточнили в министерстве.

Там полагают, что такие меры помогут "навести порядок на рынке "серых" сим-карт и снизить количество случаев мошенничеств".

Специалисты Роскачества рассказали, почему не стоит приобретать сим-карты на улицах. Они отметили, что любая такая карта должна быть зарегистрирована на конкретное лицо. При ее оформлении необходимо указывать паспортные данные. При покупке сим-карты на улице человек приобретает анонимный номер, которого он может лишиться в любой момент, подчеркнули в Роскачестве.