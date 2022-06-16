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Технологии

15:01

Назван лидер по качеству мобильной связи в Москве

технологии

Фото: depositphotos/arkusha

Абоненты МТС в столице быстрее всех дозваниваются и загружают данные в Сети. Соответствующие результаты исследования мобильной связи в Москве опубликовала компания DMTEL.

"Для расчета общей оценки качества услуг мобильного доступа в интернет использовались показатели, характеризующие возможность быстро и успешно получить доступ к ресурсу ин­тернета, отправить или загрузить данные, а также воспроизвести запрошенный контент без за­держки и искажений", – говорится в сообщении.

Средняя скорость загрузки данных абонентов МТС составила 63,52 Мбит/с, "МегаФона" – 49 Мбит/с, а у операторов "Билайн" и Tele2 – 47,53 и 32,88 Мбит/с соответственно.

По данным исследования, лидером по скорости установки телефонного вызова является МТС. В среднем абонентам требуется 2,57 секунды на соединение.

"Билайну" для установки вызова требуется 2,96 секунды, "МегаФону" – 3,45 секунды, а Tele2 – 8,23 секунды.

По данным экспертов, все операторы демонстрируют высокие показатели доступности и надежности мобильной связи. Согласно исследованию, доли отказов и обрывов не превышают 0,5%.

"Сравнительная оценка выполнена на основе ана­лиза результатов драйв-теста, протяженность марш­рута которого составляет около 3 818 километров. Маршрут драйв-теста охватывает важную часть автомобиль­ных дорог и территорий социально значимых объек­тов города Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе абонентам МТС стали доступны скорости, приближенные к уровню 5G, – до 800 Мбит/с. Это стало возможно благодаря модернизации оборудования и объединению всех пяти задействованных на сети оператора частотных диапазонов стандарта LTE.

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