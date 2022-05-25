Москвичи могут пользоваться интернетом на скорости до 800 Мбит/с

17:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московском регионе абонентам МТС стали доступны скорости, приближенные к уровню 5G, – до 800 Мбит/с, заявили в пресс-службе компании.
Как отметили в МТС, это стало возможно благодаря модернизации оборудования и объединению всех пяти задействованных на сети оператора частотных диапазонов стандарта LTE.
В результате средняя скорость мобильного интернета на обновленных участках сети МТС выросла в Москве и области в среднем на 35%, а пиковая достигла в 800 Мбит/с, а в перспективе вырастет до 1 Гбит/с. Сегодня такие скорости доступны владельцам смартфонов с поддержкой гигабитного LTE в сотнях локаций региона, заявили в компании.
Директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин отметил важность использования всех возможностей в действующем стандарте связи. Он пояснил, что агрегация частотного диапазона позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях без падения качества "тяжелого" контента. Кроме того, с помощью агрегации затраты на расширение емкости сети оптимизируются до 20%.
Маслянкин добавил, что МТС планирует начать агрегацию всех доступных диапазонов в Северо-Западном регионе и Поволжье.
Ранее сообщалось, что более 4 тысяч новых базовых станций установил оператор МТС в Подмосковье, увеличив их количество на 26% по сравнению с прошлым годом, во всем Московском регионе их число выросло больше чем на 7 тысяч.
По данным МТС, самое масштабное строительство было в Истринском, Одинцовском, Раменском, Солнечногорском и Наро-Фоминском районах. Больше всего новых станций установили в Химках, Красногорске, Балашихе, Долгопрудном и Королеве.
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