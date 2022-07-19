Российские операторы связи призвали не вводить крупные штрафы за серые сим-карты

11:59
Фото: depositphotos/AndreyPopov
"Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и Tele2 направили председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову обращение с просьбой пересмотреть поправки к КоАП о штрафах за нарушение закона о серых сим-картах, сообщает газета "Коммерсант".
Уточняется, что документом предусмотрены штрафы в размере 200–300 тысяч рублей для операторов – нарушителей правил продажи сим-карт через интернет. А за неотключение от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА, штраф составит 300–500 тысяч рублей.
Операторы призывают снизить данные штрафы, так как их размер в 10 раз больше ответственности за похожие административные нарушения.
По мнению представителя "МегаФона", данная мера негативно повлияет на клиентский опыт и снизит темпы развития отрасли. Такой же точки зрения придерживаются и в Tele2. В "Вымпелкоме" назвали введение штрафов преждевременным, так как порядок предоставления данных о корпоративных абонентах в настоящее время не утвержден.
Как добавил преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов, текущее законодательство предусматривает штрафы в размере 40 тысяч рублей за подобное нарушение.
В свою очередь, партнер BGP Litigation Александр Панов считает размер штрафов оправданным.
Ранее в Минцифры сообщили, что начиная с 1 июня 2021 года через портал госуслуг было успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт. Речь идет в том числе о сим-картах для М2М-устройств.
Закон о регистрации корпоративных сим-карт через госуслуги вступил в силу с 1 июня. С этой даты сведения о корпоративных номерах, выданных в рамках договоров, подлежат обязательной регистрации на портале активации. Номера, которые использовались до нее, продолжают работать, однако их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября, чтобы избежать блокировки оператором из-за несоответствия требованиям закона.
Юрлица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях сим-карт оператору связи, а пользователи должны подтвердить использование этих карт через портал госуслуг.
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