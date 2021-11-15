В Минцифры прокомментировали данные об отключении корпоративных номеров

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Начиная с 1 июня через портал госуслуг было успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт. Речь идет в том числе о сим-картах для М2М-устройств, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Закон о регистрации корпоративных сим-карт через госуслуги вступил в силу с 1 июня. С этой даты сведения о корпоративных номерах, выданных в рамках договоров, подлежат обязательной регистрации на портале активации. Номера, которые использовались до нее, продолжают работать, однако их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября, чтобы избежать блокировки оператором из-за несоответствия требованиям закона.

Юрлица и индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о корпоративных пользователях сим-карт оператору связи, а пользователи должны подтвердить использование этих карт через портал госуслуг.

Для сим-карт, установленных в банкоматах, навигаторах, счетчиках и датчиках мониторинга, регистрация будет действовать до 1 марта 2023 года. В Минцифры уточнили, что регистрация сим-карт проходит по графику.

"Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами", – сказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

Ранее сообщалось, что более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря. Отключения могут произойти якобы из-за нарушения закона "О связи", который регулирует оборот "серых" сим-карт.