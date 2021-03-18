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Эксперты оценили новый механизм борьбы с "серыми" сим-картами

Вывести из серой зоны: зачем Роскомнадзору данные об абонентах и их звонках
технологии безопасность

Роскомнадзор планирует получать данные об абонентах и звонках от операторов связи. В частности, информацию о том, кто кому звонил или отправлял сообщения. Предполагается, что такие меры помогут избежать распространения "серых" сим-карт. В Минцифры уже заявили, что данное требование не нарушит тайну связи абонентов. Выясняем, поможет ли нововведение в борьбе с сим-картами из-под полы.

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Борьба с "серыми" симками

Документ, согласно которому Роскомнадзор сможет получать от операторов связи данные об абонентах и звонках размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что ведомство будет иметь доступ к следующей информации: ФИО абонента, паспортные данные, сведения о номере и используемом устройстве. Также операторы должны будут раскрывать информацию о дате и времени звонков, о факте передачи голосовых, текстовых и мультимедийных сообщений.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства отмечается, что документ, в частности, необходим для борьбы с распространением "серых" сим-карт. Их сейчас оформляют на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также бесплатно раздают у торговых центров и в местах массового скопления людей.

"Услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут в том числе безнаказанно совершать звонки о ложном минировании", – говорится в пояснительной записке.

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах

В Минцифры РФ заявили, что новый механизм не нарушит тайну связи и не затронет содержимое разговоров и переписок.

В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные.
пресс-служба Минцифры

Благодаря новым полномочиям Роскомнадзор сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена. Таким образом, новые меры помогут снизить количество случаев мошенничества, подчеркнули в ведомстве.

Операторы связи, в свою очередь, рассчитывают, что список данных абонентов, которые будут передаваться Роскомнадзору, сократится. В МТС полагают, что прописанный сегодня в документе объем информации избыточный. Более того, часть ее относится к тайне связи: например, о видах, фактах, времени соединений и передаче данных, а также о набранных номерах. В "МегаФоне" надеются, что в итоге будет найдено сбалансированное решение, которое позволит учитывать интересы абонентов и операторов.

Какие существуют риски?

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что самый большой риск связан с утерей данных абонентов. По его словам, из-за случайного "слива" личной информацией россиян могут завладеть злоумышленники.

"Любые данные, которые собираются компаниями или организациями даже в добрых целях, могут утекать не только из-за взломов электронных систем, но и халатности сотрудников, которые обрабатывает эти данные", – отметил эксперт.

При этом, по словам специалиста, нет гарантий, что продаж "серых" сим-карт даже при новом механизме можно будет избежать.

Каждый абонент должен зарегистрироваться при приобретении сим-карты, но часто бывает так, что в переходах или на остановках человек покупает или получает даже бесплатно "серую" симку. Понятное дело, что в договоре на карту указаны не его данные. При этом те данные, которые запрашивает Роскомнадзор, не будут гарантировать того, что сим-карты могут быть использованы другим лицом.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Кроме того, эксперт опасается, что издержки по передаче данных операторы связи могут переложить на конечных потребителей. "Опосредованно – за счет повышения тарифов или дополнительных услуг – они будут возвращать потерянные деньги за счет абонентов. Поэтому речь будет идти об увеличении стоимости услуг", – подчеркнул Ульянов.

Руководитель юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго считает, что Роскомнадзор выходит за пределы своих компетенций, потому что обработка данных абонентов к сфере его деятельности не относится.

"То, что ведомство их собирается запрашивать в свободном режиме, даже без процедуры запроса у правоохранительных или судебных органов, это не совсем правильное решение", – пояснил собеседник Москвы 24.

Эксперт также отметил, что данные пользователей могут в конечном итоге оказаться на черном рынке.

Пока документ вызывает некоторое недопонимание. Принятый сценарий борьбы с избыточной информационной свободой реализуется посредством таких вот решений.
Антон Серго
руководитель юридической фирмы "Интернет и право"

По мнению специалиста, чтобы бороться с продажей "серых" сим-карт, необходимо усилить контроль не за абонентами, а за операторами мобильной связи и конечными точками продаж, в которых их реализуют. В целом рынок "серых" сим-карт составляет не больше процента, поэтому такие требования несопоставимы с масштабами проблемы, заключил он.

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Федотов Анатолий

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