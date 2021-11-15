С 1 декабря в России могут отключить более половины корпоративных номеров – СМИ

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Более половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря. Об этом со ссылкой на генерального директора "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова сообщает газета "Коммерсант".

Отключения могут произойти из-за нарушения закона "О связи", который регулирует оборот "серых" сим-карт. Соответствующие поправки были внесены в декабре прошлого года. Они обязывают корпоративных абонентов внести данные о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала гоусуслуг.

По словам Анкилова, более половины клиентов мобильных операторов – 16 миллионов – до сих пор этого не сделали.

По данным гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, прежде всего незарегистрированными остаются корпоративные сим-карты среднего и малого бизнеса

"Из них около половины числятся у операторов как корпоративные, остальные зарегистрированы на физлиц", – сказал он.

Согласно законодательству, компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября. Данные о сим-картах, установленных в банкоматах, датчиках и терминалах, необходимо внести до 1 марта 2023 года.

Новый механизм борьбы с "серыми" сим-картами, который предусматривает передачу детальных данных об абонентах в Роскомнадзор, не нарушит тайну связи и не затронет содержимое разговоров и переписок. Об этом ранее рассказали в Минцифры.