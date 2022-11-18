Началась проходка второго тоннеля между "Академической" и "Крымской" Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

На участке "Академическая" – "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго перегонного тоннеля. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Почти месяц назад стартовала проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями "Академическая" и "Крымская" перспективной Троицкой линии подземки, а сегодня началось сооружение соседнего правого тоннеля перегона", – сказал он.

Уточняется, что проходку ведет тоннелепроходческий щит "Светлана".

Бочкарев напомнил, что в настоящее время строительство тоннелей идет также на участках между станциями "ЗИЛ" и "Крымская", "Вавиловская" и "Академическая". В то же время между "Вавиловской" и "Новаторской" проходка всех тоннелей уже завершена.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что "Светлане" в рамках строительства правого тоннеля на участке "Академическая" – "Крымская" предстоит пройти под землей порядка 2,5 километра. Всего же этот щит проложил в Москве суммарно больше 17 километров метротоннелей.

Он уточнил, что маршрут проходческого комплекса пройдет под Севастопольским проспектом, Большой Черемушкинской улицей и улицей Дмитрия Ульянова, а также путями МЦК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что готовность Большой кольцевой линии метро на сегодняшний день составляет 97%. По его словам, до конца текущего года будет проведен технических пуск БКЛ.



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