Монтаж инженерных систем на станции "Каширская" БКЛ метро выполнен на 52% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Монтаж инженерных систем на станции "Каширская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнен на 52%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Каширская" в рамках реконструкции производится замена более 2 200 единиц оборудования систем электроснабжения, освещения, вентиляции, видеонаблюдения и противопожарной безопасности", – сообщил он.

Пассажиры смогут осуществлять вход и выход со станции через два подземных вестибюля, которые расположены по обе стороны Каширского шоссе. Восточный вестибюль станции функционирует в настоящее время, поскольку "Каширская" работает в составе Замоскворецкой линии метро, уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"В зоне западного вестибюля полностью выполнены работы по облицовке пассажирской зоны, продолжается отделка технических и служебных помещений, также ведутся фасадные работы и мощение территории", – уточнил Кравцов.

Помимо этого, на станции близится к завершению монтаж исторических декоративных панно. Среди них – "Линия электропередачи", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен" и "Гидроэлектростанция", созданные в 1969 году. Из восьми панно специалисты установили на "Каширской" уже семь.

Реконструкцию станции "Каширская" Замоскворецкой линии метро проводят с целью ее интегрирования в состав БКЛ. Протяженность линии составит 70 километров. На ней расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.

Готовность БКЛ составляет 96%. Об этом ранее сообщил Сергей Собянин. В ближайшее время в состав линии полностью войдет Каховская линия. Это позволит улучшить транспортную доступность для 370 тысяч человек.



Собянин заявил, что Каховская линия метро скоро полностью войдет в состав БКЛ

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