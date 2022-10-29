Завершается благоустройство территории около станции "Давыдково" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Основные работы по благоустройству возле станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро находятся на завершающей стадии, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они проводятся на территории площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках первого этапа благоустройства гранитом вымостили свыше 10 тысяч квадратных метров, асфальтом покрыли порядка 4,5 тысячи квадратных метров территории, высадили более 300 деревьев и свыше 900 кустарников.

Также специалисты замостили гранитом 4,3 тысячи квадратных метров территории, уложили газоны площадью семь тысяч "квадратов", высадили 60 деревьев, разбили цветники, поставили скамейки, обустроили велопарковку.

Недавно в Москве создали пешеходный маршрут через природный парк "Долина реки Сетунь" к станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро. Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на маршруте протяженностью 1,5 километра сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход и провели освещение.

Рабочие уложили покрытие из специальной террасной доски темно-коричневого цвета площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Там также установили 54 уличных торшера, обустроили 24-метровый мостовой переход шириной три метра. В четырех местах вдоль тропы разместили небольшие места отдыха с лавочками и привели в порядок тротуар на Верейской улице.

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