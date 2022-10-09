В Москве создали пешеходный маршрут к станции "Давыдково" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве создали пешеходный маршрут через природный парк "Долина реки Сетунь" к станции "Давыдково" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на маршруте протяженностью 1,5 километра сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход и провели освещение.

Рабочие уложили покрытие из специальной террасной доски темно-коричневого цвета площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Там также установили 54 уличных торшера, обустроили 24-метровый мостовой переход шириной три метра. В четырех местах вдоль тропы разместили небольшие места отдыха с лавочками и привели в порядок тротуар на Верейской улице.

Ранее сообщалось, что зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности в Вешняках. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в сквере установили большую детскую площадку, модульный скейт-парк, летний кинотеатр, а также оборудовали зоны с настольными играми и построили павильон для мероприятий и выставок.



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