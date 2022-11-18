11:33Мэр Москвы
Собянин: технический пуск БКЛ будет проведен до конца 2022 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Технический пуск Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки будет проведен до конца текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции "Варшавская".
"Большая работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на оставшемся участке: северо-восточный, восточный и южный, таким образом, кольцо замкнется", – рассказал мэр.
Что касается станции "Варшавская", на сегодняшний день специалисты монтируют там инженерные коммуникации, делают фасады павильонов, проводят отделку в пассажирской зоне, а также благоустраивают прилегающую территорию. Таким образом, общая строительная готовность станции составляет 82%, а БКЛ в целом – 97%.
Отмечается, что после вхождения Каховской линии в состав Кольцевой интервал движения поездов будет сокращен до 1,6 минуты, при этом пассажиры смогут без пересадки доезжать в десятки районов столицы.
Также после введения нового участка Большой кольцевой линии метро в эксплуатацию и открытия в его составе станции "Варшавская" будет улучшено транспортное обслуживание жителей районов:
- Москворечье-Сабурово;
- Нагатино-Садовники;
- Нагорного;
- Зюзино.
Помимо этого, после окончания всех работ до 25% будет снижена нагрузка на Кольцевую и до 16% – на участки зеленой и серой веток. Так, разгрузка станции "Каширская" составит до 23%, "Коломенской" – до 10%, "Павелецкой" – до 12%, а "Севастопольской" – до 35%.
Ранее Сергей Собянин заявил, что строительство БКЛ представляет для столичных властей ключевую задачу. Мэр отметил, что проект выполняется в рамках концепции развития метро, согласно которой транспорт должен стать максимально доступным для жителей.
По его словам, ожидается, что как минимум 90% москвичей будут иметь станцию метро в шаговой доступности. Для этого, в частности, планируется продлить Люблинско-Дмитровскую линию до поселка Северного.
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