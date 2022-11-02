02:51Транспорт
Эскалатор на станции метро "Лубянка" закроют на ремонт с 11 ноября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На станции "Лубянка" (выходы № 7–11) Сокольнической линии метро закроют на ремонт эскалатор. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.
Отмечается, что ремонтные работы будут проходить с 11 по 22 ноября.
Участок от "Автозаводской" до "Орехова" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября для строительства тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской". На время закрытия на участке запустят бесплатные компенсационные автобусы.
Участок зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября на полгода
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