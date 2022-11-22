Электричество отключилось на станции МЦД-1 Славянский бульвар

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Электричество отключилось на станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Славянский бульвар, инцидент не повлиял на график движения поездов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Ранее информация о том, что на станции нет света, распространилась в телеграм-каналах.

"В настоящее время по техническим причинам на станции Славянский бульвар МЦД-1 отсутствует электроснабжение. На месте работает бригада энергетиков. На движение поездов ситуация не влияет", – заявили в МЖД.

В пресс-службе железной дороги пассажирам принесли извинения в связи с доставленными неудобствами.

Ранее поезда следовали с увеличенными интервалами на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за проверки состава. К настоящему времени график движения восстановлен.

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