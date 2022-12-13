Движение поездов приостановлено на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов приостановлено на Кольцевой линии столичного метрополитена в направлении против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

По данным источника "Интерфакса", человек спустился на пути на станции "Курская". Для его спасения было отключено напряжение контактного рельса.

Накануне движения поездов не было на южном участке Замоскворецкой линии метро. Его приостановили из-за человека, оказавшегося на путях.

До этого аналогичный инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии метро. Позже движение поездов было введено в график.



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