Поезд столкнулся с выехавшим на пути грузовиком на переезде в Московской области

Выезд грузового автомобиля-манипулятора на пути перед близко идущим пригородным поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская стал причиной ДТП на переезде в Подмосковье. Информацией об этом поделилась пресс-служба МЖД.

Там рассказали, что происшествие случилось во вторник, 29 ноября, на однопутном перегоне Большая Волга – Соревнование. Водитель грузового автомобиля не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора.

Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким. В результате этого с рельсов сошел один вагон электрички, были зафиксированы повреждения в инфраструктуре.

В пресс-службе ЦППК уточнили, что составе находились около 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Была вызвана бригада врачей для помощи водителю. На место ДТП отправили два поезда.

В МЖД уточнили, что на время работ по восстановлению движение на данном перегоне приостановлено. Будут организованы компенсационные автобусы между Вербилками и Дубной. На данный момент выясняются обстоятельства аварии.

"Просим водителей быть внимательными при движении через переезды и соблюдать все меры безопасности", – призвали в пресс-службе ЦППК.

Ранее сообщалось, что четыре машины столкнулись на Лобненской улице на севере Москвы. После этого одна из них – автомобиль скорой помощи – перевернулась. В МВД уточнили, что скорая помощь столкнулась с еще одной машиной. Отмечалось, что из-за аварии пострадал медик.

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