Пассажир упал под прибывающий поезд на железнодорожной станции Фили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции Фили Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что человек упал на станции в направлении центра.

Спасатели достали пассажира, он выжил. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, врачи проводят реанимационные действия.

Ранее сообщалось, что человек упал под прибывающий поезд на платформе Перово МЖД. В результате происшествия пассажир погиб. Правоохранители устанавливали обстоятельства и причины гибели человека.



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