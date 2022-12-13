Движение на Кольцевой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Кольцевой линии столичного метро восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что поезда следуют в соответствии с графиком.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, подросток погиб, упав под поезд на станции "Курская".

Ранее движение поездов было приостановлено на Кольцевой линии метро в направлении против часовой стрелки из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали в обычном графике. По данным СМИ, человек спустился на пути на станции "Курская".



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