19:39 (обновлено 13.12.2022 20:28)Транспорт
Движение на Кольцевой линии метро восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на Кольцевой линии столичного метро восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Отмечается, что поезда следуют в соответствии с графиком.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, подросток погиб, упав под поезд на станции "Курская".
Ранее движение поездов было приостановлено на Кольцевой линии метро в направлении против часовой стрелки из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали в обычном графике. По данным СМИ, человек спустился на пути на станции "Курская".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!