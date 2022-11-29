В Сети появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Подмосковье

Появилось видео с места ДТП с участием поезда и большегруза в Подмосковье. Его разместил телеграм-канал "ЧП/Москва"

Происшествие случилось вечером во вторник, 29 ноября, на однопутном перегоне Большая Волга – Соревнование. Грузовая машина совершила выезд на пути перед близко идущим пригородным поездом № 6 917 Дубна – Москва – Бутырская.

По данным пресс-службы магистрали, водитель большегруза не обратил внимания на красный свет. Машинист, в свою очередь, попытался экстренно затормозить, однако расстояние было слишком маленьким.

В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички, были зафиксированы повреждения в инфраструктуре. По информации ЦППК, в составе было порядка 30 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Для помощи водителю были вызваны медики.



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