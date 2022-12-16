Пассажиров метро Москвы высадили на "Рязанском проспекте" из-за проблем с кондиционером

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пассажиров высадили из поезда на станции московского метро "Рязанский проспект" в связи с неисправностью кондиционера в вагоне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Рязанский проспект" высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции "Кузьминки", в связи с запылением из кондиционера", – говорится в сообщении.

Поезд вывели с линии для проведения технической проверки. Отмечается, что в связи с высадкой пассажиров несколько следующих поездов были вынуждены снизить скорость движения или остановиться для сохранения интервала. После этого поезда продолжили ходить в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что движение на Кольцевой линии столичного метро временно изменится в новогодние праздники с 2 по 7 января 2023 года. Это необходимо для обновления инфраструктуры, отвечающей за безопасность и управление движением поездов.

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