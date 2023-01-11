"Гранд Сервис Экспресс" поменяет расписание поездов из-за ремонта дороги в Крыму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки в Крым, изменит расписание ряда поездов с 16 по 31 января из-за ремонта дороги на полуострове. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Гранд Сервис Экспресс" объявляет об изменении расписания движения ряда поездов дальнего следования в связи с ремонтными работами на участке Джанкой – Отрадная в Крыму в период с 16 по 31 января", – говорится в материале.

Отмечается, что всего изменения затронут 13 рейсов дальнего следования.

Ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Хуснуллин обратил внимание на то, что ремонтникам удалось справиться почти на два часа быстрее, чем планировалось.

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