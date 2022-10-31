Курсирующие по Крымскому мосту поезда "Ласточка" частично заменят на рельсовые автобусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторую часть скоростных поездов "Ласточка", чей маршрут захватывает Крымский мост, с 1 ноября текущего года заменят на рельсовые автобусы. По словам руководителя Минтранса РФ Виталия Савельева, решение было принято в связи с пониженным спросом на перевозки.

"С 1 ноября будет проведена частичная замена "Ласточек" – это наши пассажирские поезда – на рельсовые автобусы, что обусловлено нормализацией пассажиропотока и сокращением спроса пассажиров на перевозку", – поделился Савельев.

В ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в эфире телеканала "Россия 24" глава Минтранса также рассказал, что заторы на въездах к Крымскому мосту для легкового транспорта на данный момент отсутствуют. По его словам, с 8 октября мост пересекло порядка 130 тысяч автомобилей.

Савельев добавил, что интенсивность движения на мосту составляет более 250 машин в час.

В свою очередь, Мишустин поделился, что правительство РФ контролирует обстановку на российском полуострове. Глава кабмина утверждает, что на Крымском мосту налажена перевозка жителей и продукции. Весь транспорт тщательно досматривается, подчеркнул российский премьер.

8 октября грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту. Из-за теракта случилось возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

По информации председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, работы по восстановлению поврежденных пролетов Крымского моста осуществляются быстрее установленного графика. По его словам, движение на его автомобильной части могут открыть уже к Новому году.

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