Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": эскалаторы закрыли на ремонт на нескольких станциях метро в Москве

"Мой район. Навигатор": эскалаторы закрыли на ремонт на нескольких станциях метро в Москве

Задержанный в Петербурге рейс приземлился в аэропорту Шереметьево

Пассажиры рассказали о рейсе, задержанном в Петербурге из-за плана "Ковер"

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию с 1 марта

Задержанный в Петербурге рейс приземлился в Шереметьево

Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия БКЛ 1 марта

В Шереметьево приземлился рейс, задержанный в Питере из-за плана "Ковер"

Воздушное пространство над Петербургом закрывали для тренировки Минобороны РФ

Новости часа: Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Авиакомпании скорректировали расписание полетов в Петербург

На нескольких станциях столичного метро на ремонт закрыли эскалаторы. Подъемники не будут работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской", а также на станциях "Семеновская" и "Китай-город".

На "Верхних Лихоборах" не удастся воспользоваться эскалаторами, которые ведут к первому, второму и третьему выходам. На станции "Бутырская" не работают подъемники возле первого и второго выходов. Ремонт обещают провести за два месяца.

На "Семеновской" подъемник у первого выхода будут ремонтировать до 7 апреля. А на станции "Китай-город" эскалаторы, выходящие к выходам с первого по седьмой, закрыли до конца апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика