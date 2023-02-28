"Мой район. Навигатор": эскалаторы закрыли на ремонт на нескольких станциях метро в Москве

На нескольких станциях столичного метро на ремонт закрыли эскалаторы. Подъемники не будут работать на "Верхних Лихоборах" и "Бутырской", а также на станциях "Семеновская" и "Китай-город".

На "Верхних Лихоборах" не удастся воспользоваться эскалаторами, которые ведут к первому, второму и третьему выходам. На станции "Бутырская" не работают подъемники возле первого и второго выходов. Ремонт обещают провести за два месяца.

На "Семеновской" подъемник у первого выхода будут ремонтировать до 7 апреля. А на станции "Китай-город" эскалаторы, выходящие к выходам с первого по седьмой, закрыли до конца апреля.

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