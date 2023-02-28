Авиакомпания "Россия" скорректировала выполнение рейсов в небе над Петербургом. В компании заявили, что несколько самолетов, уже вылетевших в Санкт-Петербург, вернутся обратно во Внуково.

В ТАСС со ссылкой на свои источники сообщили, что ограничение на полеты в небе над Петербургом и Ленинградской областью продлится до 13:20 28 февраля. Известно, что власти закрыли воздушное пространство в радиусе 200 километров вокруг Пулково.

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