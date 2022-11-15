Акцию "Время ранних" в московском метро продлят до марта 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Акция "Время ранних", предоставляющая скидку 50% на поездки вне часа пик пассажирам столичного метро и Московской железной дороги, будет продлена до 31 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги. Воспользоваться скидкой можно в рабочие дни с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что за два года пассажиры Московского метрополитена благодаря акции сэкономили более 665 миллионов рублей.

Кроме того, проект помог разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию в утренний час пик на 6,7%.

Более 650 млн руб сэкономили пассажиры столичного метро благодаря акции "Время ранних"

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