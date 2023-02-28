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28 февраля, 22:30

Культура

"Мой район. Навигатор": в Москве продолжают показывать спектакль 1950 года

"Мой район. Навигатор": в Москве продолжают показывать спектакль 1950 года

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В каком московском театре до сих пор идет спектакль 1950 года? Его даже занесли в книгу рекордов России. Показы проходят в Театре имени Пушкина. Более семидесяти лет назад режиссёр Леонид Лукьянов поставил сказку Сергея Аксакова "Аленький цветочек".

С тех пор в спектакле ничего не поменялось, кроме артистов. Кстати, театр в особняке на Тверском бульваре находится с 1915 года. Тогда режиссер Александр Таиров и актриса Алиса Коонэн искали здание для нового Камерного театра. Помещение сдали братья Паршины, им принадлежал особняк.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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