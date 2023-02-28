"Мой район. Навигатор": сотрудники столичного зоопарка подготовят неделю кошек

Сотрудники Московского зоопарка готовятся к кошачьей неделе. Она посвящена Международному дню кошек и пройдет с 1 по 5 марта. Гостей зоосада приглашают принять участие в тематическом квесте, еще будут загадки, экскурсии и викторины.

В Московском зоопарке можно встретить самых разных представителей семейства кошачьих. В первую очередь это символ зоосада – манул Тимофей, который стал звездой соцсетей. Своей грацией и красотой поражает тигр Степан. В зоосаде еще можно посмотреть на пуму Габриэля, на своенравного камышового кота Заури и льва Роксака.

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