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"Мой район. Навигатор": сотрудники столичного зоопарка подготовят неделю кошек

"Мой район. Навигатор": сотрудники столичного зоопарка подготовят неделю кошек

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Сотрудники Московского зоопарка готовятся к кошачьей неделе. Она посвящена Международному дню кошек и пройдет с 1 по 5 марта. Гостей зоосада приглашают принять участие в тематическом квесте, еще будут загадки, экскурсии и викторины.

В Московском зоопарке можно встретить самых разных представителей семейства кошачьих. В первую очередь это символ зоосада – манул Тимофей, который стал звездой соцсетей. Своей грацией и красотой поражает тигр Степан. В зоосаде еще можно посмотреть на пуму Габриэля, на своенравного камышового кота Заури и льва Роксака.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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